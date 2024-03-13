Шестеркин — о победе над «Каролиной»: «Сегодня день рождения моей мамы — я не мог сыграть плохо»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Каролиной» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Для нас это огромная победа. Мы проделали отличную работу и вполне заслуженно забрали два очка. Думаю, мне легче защитить преимущество 1:0, потому что больше концентрируешься на шайбе. И, если честно, сегодня у моей мамы был день рождения, так что я не мог сегодня вечером сыграть плохо», — сказал россиянин после игры.

Шестеркин отразил все 28 бросков и был признан первой звездой матча с «Харрикейнз».