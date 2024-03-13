Шестеркин и Кочетков признаны звездами матча «Каролина» — «Рейнджерс»

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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча с «Каролиной» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил все 28 бросков.

Второй звездой встречи стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков, сделавший 23 сейва (после 24 бросков).

Третьей звездой встречи стал автор единственного гола Адам Фокс («Рейнджерс»).