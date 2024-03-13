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Сегодня, 06:46

Шестеркин и Кочетков признаны звездами матча «Каролина» — «Рейнджерс»

Руслан Минаев
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча с «Каролиной» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил все 28 бросков.

Второй звездой встречи стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков, сделавший 23 сейва (после 24 бросков).

Третьей звездой встречи стал автор единственного гола Адам Фокс («Рейнджерс»).

Игорь Шестеркин
Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 63 30 33 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 67 40 27 89
2 Виннипег 64 41 23 87
3 Колорадо 66 41 25 87
4 Нэшвилл 66 37 29 78
5 Миннесота 66 32 34 71
6 Сент-Луис 65 33 32 69
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 66 42 24 91
2 Эдмонтон 63 39 24 81
3 Лос-Анджелес 64 33 31 77
4 Вегас 65 35 30 77
5 Сиэтл 64 28 36 68
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
Результаты / календарь
3.03
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17.03
18.03
13.03 02:00
Филадельфия – Сан-Хосе
 3 : 2
13.03 02:00
Оттава – Питтсбург
 2 : 1 ОТ
13.03 02:00
Монреаль – Коламбус
 3 : 0
13.03 02:00
Баффало – Детройт
 7 : 3
13.03 02:00
Каролина – Рейнджерс
0 : 1
13.03 03:00
Миннесота – Аризона
 4 : 1
13.03 03:00
Даллас – Флорида
 3 : 4
13.03 03:30
Чикаго – Анахайм
 7 : 2
13.03 04:00
Калгари – Колорадо
 2 : 6
13.03 05:00
Сиэтл – Вегас
 4 : 5 ОТ
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 66 113
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 103
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 66 46
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 62 45
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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