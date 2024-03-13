Шестеркин и Кочетков признаны звездами матча «Каролина» — «Рейнджерс»
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой матча с «Каролиной» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил все 28 бросков.
Второй звездой встречи стал голкипер «Каролины» Петр Кочетков, сделавший 23 сейва (после 24 бросков).
Третьей звездой встречи стал автор единственного гола Адам Фокс («Рейнджерс»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|65
|43
|22
|90
|2
|Каролина
|65
|39
|26
|84
|3
|Филадельфия
|66
|34
|32
|76
|4
|Айлендерс
|64
|29
|35
|72
|5
|Вашингтон
|63
|30
|33
|69
|6
|Нью-Джерси
|65
|31
|34
|66
|7
|Питтсбург
|64
|28
|36
|65
|8
|Коламбус
|65
|22
|43
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|94
|2
|Бостон
|67
|38
|29
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|65
|33
|32
|72
|6
|Баффало
|66
|31
|35
|67
|7
|Монреаль
|65
|25
|40
|60
|8
|Оттава
|63
|26
|37
|56
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|40
|27
|89
|2
|Виннипег
|64
|41
|23
|87
|3
|Колорадо
|66
|41
|25
|87
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Миннесота
|66
|32
|34
|71
|6
|Сент-Луис
|65
|33
|32
|69
|7
|Аризона
|66
|26
|40
|57
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|64
|33
|31
|77
|4
|Вегас
|65
|35
|30
|77
|5
|Сиэтл
|64
|28
|36
|68
|6
|Калгари
|65
|31
|34
|67
|7
|Анахайм
|65
|23
|42
|49
|8
|Сан-Хосе
|64
|16
|48
|39
Результаты / календарь
3.03
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16.03
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18.03
|13.03
|02:00
|
Филадельфия – Сан-Хосе
|3 : 2
|13.03
|02:00
|
Оттава – Питтсбург
|2 : 1 ОТ
|13.03
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|3 : 0
|13.03
|02:00
|
Баффало – Детройт
|7 : 3
|13.03
|02:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 1
|13.03
|03:00
|
Миннесота – Аризона
|4 : 1
|13.03
|03:00
|
Даллас – Флорида
|3 : 4
|13.03
|03:30
|
Чикаго – Анахайм
|7 : 2
|13.03
|04:00
|
Калгари – Колорадо
|2 : 6
|13.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 5 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|66
|113
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|66
|46
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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