Бедард набрал 5 очков в игре с «Анахаймом» и установил личный рекорд

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард набрал 5 (1+4) очков в матче с «Анахаймом» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

18-летний канадец установил личный рекорд по очкам за один матч в лиге. Ранее лучшим показателем форварда были 4 (2+2) очка в матче с «Тампой» (5:3) 10 ноября 2023 года.

В дебютном сезоне Бедард провел 52 матча за «Блэкхокс» и набрал 51 (20+31) очко.