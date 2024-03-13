В матче «Чикаго» — «Анахайм» произошла массовая драка

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Анахаймом» (7:2) произошла массовая драка.

Участие в ней также приняли вратари обеих команд — Петр Мразек («Блэкхокс») и Джон Гибсон («Дакс»).

По итогам инцидента голкиперы получили по двухминутному штрафу за оставление ворот и по десять минут штрафа — за неспортивное поведение. Также по 10 минут штрафа получили игроки «Чикаго» Маккензи Энтвисл и Риз Джонсон и хоккеист «Анахайма» Радко Гудас.