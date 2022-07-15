Российский вратарь признался, что хотел домой во время сезона НХЛ
Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, выступавший в России за «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо», а весной этого года дебютировавший в АХЛ и НХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о самом длинном сезоне в своей карьере.
— У вас сезон длился год — в середине июля вы начали сборы в «Торпедо» и в конце июня вы его завершили. Усталость какая-то была?
— Да, это самый длинный сезон у меня. Когда были какие-то тяжелые отрезки, то я себя успокаивал тем, что в предыдущие два года я играл плохо и мало. Поэтому я все это компенсировал этим сезоном, сыграл где-то под 50 игр, провел много матчей. В концовке мне уже хотелось домой, в Россию, но я все лишние мысли отгонял, потому что и в НХЛ, и в АХЛ у наших команд были хорошие шансы на Кубок. Я понимал, что можно чего-то достичь, и переставал себя жалеть, концентрировался.
А так — и тренироваться не хотелось, и морально нелегко. Смотришь — все уже на морях, где-то отдыхают. Но я понимал, что мне надо держаться. Очень мало шансов, когда и команда хорошая, и есть возможность что-то выигрывать. Мне оставалось ценить эти моменты. Хотя домой хотелось сильно, соскучился по русскому быту, по еде. Но все равно мне нормально удалось адаптироваться. Если бы этого не случилось, то и Кубка бы не было, наверное.
Дмитрий Лебедев
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|1
|Баффало
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|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|2
|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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