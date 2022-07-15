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Сегодня, 19:15

Российский вратарь признался, что хотел домой во время сезона НХЛ

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Голкипер «Каролины» Петр Кочетков, выступавший в России за «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо», а весной этого года дебютировавший в АХЛ и НХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о самом длинном сезоне в своей карьере.

— У вас сезон длился год — в середине июля вы начали сборы в «Торпедо» и в конце июня вы его завершили. Усталость какая-то была?

— Да, это самый длинный сезон у меня. Когда были какие-то тяжелые отрезки, то я себя успокаивал тем, что в предыдущие два года я играл плохо и мало. Поэтому я все это компенсировал этим сезоном, сыграл где-то под 50 игр, провел много матчей. В концовке мне уже хотелось домой, в Россию, но я все лишние мысли отгонял, потому что и в НХЛ, и в АХЛ у наших команд были хорошие шансы на Кубок. Я понимал, что можно чего-то достичь, и переставал себя жалеть, концентрировался.

А так — и тренироваться не хотелось, и морально нелегко. Смотришь — все уже на морях, где-то отдыхают. Но я понимал, что мне надо держаться. Очень мало шансов, когда и команда хорошая, и есть возможность что-то выигрывать. Мне оставалось ценить эти моменты. Хотя домой хотелось сильно, соскучился по русскому быту, по еде. Но все равно мне нормально удалось адаптироваться. Если бы этого не случилось, то и Кубка бы не было, наверное.

Дмитрий Лебедев

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