«Колорадо» одержало седьмую волевую победу в нынешнем плей-офф НХЛ

«Колорадо» в гостях обыграло «Эдмонтон» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Эдмонтоне завершилась волевой победой гостей со счетом 4:2.

«Эвеланш» одержали уже седьмую волевую победу в этом розыгрыше плей-офф. Лучший результат в своей истории команда показала в 1996 году, когда одержала 8 волевых побед.

Рекорд лиги по волевым победам в одном розыгрыше плей-офф принадлежит «Питтсбургу». В 2010 году команда совершила 10 камбэков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующая встреча пройдет 7 июня также в Эдмонтоне.