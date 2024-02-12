Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан второй звездой недели в НХЛ.

Российский голкипер одержал две победы в двух матчах, в одной из них отстояв на ноль. Бобровский отразил 56 из 58 бросков, с процентов сейвов 96,6.

Первой звездой недели стал вратарь «Калгари» Якоб Маркстрем, который одержал три победы в трех матчах. Голкипер отразил 93,9 процента бросков.

Третьей звездой недели признан форвард «Монреаля» Ник Сузуки — автор 6 (4+2) очков в трех матчах.