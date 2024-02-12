Дер-Аргучинцев верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев ответил на вопрос, следит ли он за НХЛ.

«Слежу ли за НХЛ? Очень редко получается смотреть матчи, и единственная команда, за которой я слежу. Как мне результаты «Торонто» в этом году? Результаты были нестабильны, хотя все равно крутая, высококлассная команда. В чем секрет Остона Мэттьюса? Он суперталантливый игрок. Все умеет, у него все получается. У него лучший бросок в мире. Он уже один из лучших игроков лиги. Сможет ли Мэттьюс побить рекорд Гретцки? Надеюсь, что сперва Овечкин побьет рекорд, а дальше будет видно. Все мы, русские люди, верим, что он сможет это сделать. В чем причины неудач Самсонова? Мы до сих пор позваниваем, общаемся. Он правильно воспринимает неудачи. До паузы в чемпионате он провел хорошие матчи и вернулся в прежнюю форму. У каждого хоккеиста в карьере бывают неудачи, это нормально», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ) и продлил свою результативную серию до пяти игр.

Гол в ворота «Ванкувера» стал для Овечкина 835-м в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставание от канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 59 шайб.