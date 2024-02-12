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12 февраля, 22:00

«Рейнджерс» — «Калгари»: смотреть матч НХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча НХЛ «Рейнджерс» — «Калгари» 13 февраля во ВКонтакте начнется в 03.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Рейнджерс».
Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 12 на 13 февраля. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Калгари» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас второе место в таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Калгари» идет на 10-й строчке Запада, имея в своем активе 55 очков.
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 51 30 21 65
3 Филадельфия 53 28 25 62
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Нью-Джерси 50 25 25 54
6 Вашингтон 51 23 28 54
7 Питтсбург 49 23 26 53
8 Коламбус 51 16 35 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 52 32 20 73
2 Флорида 52 33 19 70
3 Тампа-Бэй 53 28 25 61
4 Торонто 50 26 24 60
5 Детройт 51 27 24 60
6 Монреаль 52 21 31 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 48 21 27 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 53 32 21 68
3 Виннипег 50 31 19 67
4 Сент-Луис 51 28 23 58
5 Нэшвилл 52 27 25 56
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 50 23 27 50
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 53 35 18 76
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 48 30 18 61
4 Лос-Анджелес 49 24 25 58
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 51 21 30 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
29.01
30.01
31.01
1.02
6.02
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9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
13.02 03:00
Филадельфия – Аризона
 - : -
13.02 03:00
Рейнджерс – Калгари
 - : -
13.02 03:00
Нью-Джерси – Сиэтл
 - : -
13.02 06:00
Вегас – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 52 89
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 53 85
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 75
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 52 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 52 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 19 1.89
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