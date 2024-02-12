«Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 12 на 13 февраля. Встреча пройдет на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Калгари» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» занимает сейчас второе место в таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Калгари» идет на 10-й строчке Запада, имея в своем активе 55 очков. «Рейнджерс» занимает сейчас второе место в таблице Восточной конференции, набрав 69 очков. «Калгари» идет на 10-й строчке Запада, имея в своем активе 55 очков.