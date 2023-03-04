Вратарь Аскаров подрался в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»

Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров подрался с голкипером соперника в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (3:5).

Эпизод произошла в третьем периоде. По итогам драки оба вратаря получили 5+10 минут штрафа и покинули площадку.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 36 матчей в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 91 шайбу при 91,2 процента отраженных бросков.