Вратарь Аскаров подрался в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»
Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров подрался с голкипером соперника в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Техаса» (3:5).
Эпизод произошла в третьем периоде. По итогам драки оба вратаря получили 5+10 минут штрафа и покинули площадку.
В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 36 матчей в АХЛ, в которых трижды сыграл на ноль и пропустил 91 шайбу при 91,2 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|2 : 4
|4.03
|05:00
|
Эдмонтон – Виннипег
|6 : 3
|4.03
|05:30
|
Аризона – Каролина
|1 : 6
|4.03
|06:00
|
Вегас – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|4.03
|06:00
|
Анахайм – Монреаль
|3 : 2
|4.03
|20:30
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|4.03
|20:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|- : -
|4.03
|23:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|4.03
|23:30
|
Даллас – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|121
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|61
|93
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|61
|87
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|61
|43
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|60
|41
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|38
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|28
|2.02
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26
Новости