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Сегодня, 08:04

«Каролина» разгромила «Аризону», Свечников отдал две результативные передачи

Руслан Минаев
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«Каролина» в гостях разгромила «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

В составе «Харрикейнз» четыре передачи на счету Брента Бернса, дубль оформил Себастьян Ахо.

Ассистентским дублем отметился форвард «Каролины» Андрей Свечников.

«Аризона» с 51 очком занимает 13-е место в турнирной таблице «Запада». «Каролина» — вторая на «Востоке» с 88 очками.

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«Аризона» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)

Голы: Штястны — 8 (Бернс, Слэвин), 2:20 — 0:1. Ахо — 26 (Свечников, Шей), 8:57 — 0:2. Слэвин — 4 (Бернс, Джарвис), 25:43 — 0:3. Крауз — 20 (Мозер, Седерстрем), 30:41 — 1:3. Гостисбеер — 11 (бол., Нечас, Свечников), 32:26 — 1:4. Ахо — 27 (бол., Бернс, Нечас), 34:37 — 1:5. Нечас — 25 (бол., Бернс, Ахо), 41:47 — 1:6.

Вратари: Веймелка — Раанта.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 18 (7+9+2) — 42 (7+14+21).

Наши: — - Свечников (16.12/2/+2).

4 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Каролина Харрикейнз
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