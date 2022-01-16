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Сегодня, 19:28

Ворчун и шутник. Овечкин описал партнеров по «Вашингтону» одним словом

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото AFP

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал характеристику некоторым партнерам по команде. Причем он описывал каждого хоккеиста одним словом.

Нападающий Ти Джей Оши — «смешной».

Защитник Дмитрий Орлов — «ворчун».

Нападающий Ларс Эллер — «дело».

Форвард Никлас Бэкстрем — «активный».

Нападающий Евгений Кузнецов — «шутник».

Нападающий Гарнет Хэтэуэй — «смешной».

Защитник Джон Карслон — «профессор».

Александр Овечкин
Джон Карлсон
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Вашингтон 38 21 17 51
4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 24 11 51
2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 38 15 23 35
8 Аризона 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 37 16 21 35
8 Сиэтл 37 10 27 24
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 02:00
Флорида – Коламбус
 9 : 2
16.01 03:00
Виннипег – Оттава
 - : -
16.01 03:00
Детройт – Баффало
 4 : 0
16.01 03:00
Сент-Луис – Торонто
 5 : 6
16.01 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 3 : 1
16.01 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
2 : 3
16.01 04:30
Чикаго – Анахайм
 3 : 0
16.01 05:00
Аризона – Колорадо
 0 : 5
16.01 06:00
Эдмонтон – Оттава
 4 : 6
16.01 06:00
Калгари – Вегас
 - : -
16.01 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 1 : 3
16.01 06:30
Сан-Хосе – Питтсбург
 1 : 2 ОТ
16.01 22:00
Вашингтон – Ванкувер
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 29 2.05
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
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