Орлов и Хагелин выведены из ковид-протокола «Вашингтона»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов и нападающий команды Карл Хагелин и выведены из коронавирусного протокола НХЛ, информирует журналист Том Гулитти.

Однако их участие в предстоящем матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» остается под вопросом.

Отмечается, что участие форварда Ти Джея Оши также под вопросом. Он получил травму в предыдущем матче с «Айлендерс» (2:0).