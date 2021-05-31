Седьмой матч серии первого раунда плей-офф между «Торонто» и «Монреалем» пройдет без болельщиков. Власти Онтарио приняли решение не пускать фанатов на арену, сообщает TSN.

Шестой матч серии, который прошел в Монреале, стал первым, на котором болельщики смогли прийти на арену. «Монреаль» победил в овертайме со счетом 4:3.