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Власти Онтарио не допустят болельщиков на арену на седьмой матч серии «Торонто» — «Монреаль»

10:37
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Седьмой матч серии первого раунда плей-офф между «Торонто» и «Монреалем» пройдет без болельщиков. Власти Онтарио приняли решение не пускать фанатов на арену, сообщает TSN.

Шестой матч серии, который прошел в Монреале, стал первым, на котором болельщики смогли прийти на арену. «Монреаль» победил в овертайме со счетом 4:3.

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