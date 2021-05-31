Власти Канады и НХЛ обсуждают приезд команд из США в рамках плей-офф

Канадские власти начали переговоры с руководством НХЛ о приезде американских команд в Канаду в рамках розыгрыша плей-офф, сообщает CBC.

Речь идет о том, чтобы позволить американским командам не соблюдать положенный при въезде в Канаду 14-дневный карантин. В случае провала переговоров НХЛ может временно перевезти в США канадскую команду, которая выйдет в третий раунд плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходил с новыми дивизионами, в одном из которых были сосредоточены семь канадских команд. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал — с еще одной командой из США.