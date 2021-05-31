Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Власти Канады и НХЛ обсуждают приезд команд из США в рамках плей-офф

10:00
Теги:

Канадские власти начали переговоры с руководством НХЛ о приезде американских команд в Канаду в рамках розыгрыша плей-офф, сообщает CBC.

Речь идет о том, чтобы позволить американским командам не соблюдать положенный при въезде в Канаду 14-дневный карантин. В случае провала переговоров НХЛ может временно перевезти в США канадскую команду, которая выйдет в третий раунд плей-офф.

Регулярный чемпионат НХЛ в этом сезоне проходил с новыми дивизионами, в одном из которых были сосредоточены семь канадских команд. После второго раунда розыгрыша плей-офф одной из них предстоит сыграть с американским клубом, а в случае выхода в финал — с еще одной командой из США.

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира по хоккею-2021: результаты матчей 30 мая
Канаде нужно норвежское чудо. Полный расклад по шансам «Кленовых листьев» попасть в плей-офф
Россия — Швеция: прогноз «СЭ» на решающий матч для скандинавов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей