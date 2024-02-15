Плющев: «Капризова можно назвать Ломоносовым от российского хоккея»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем «Миннесоты» Кирилле Капризове.

«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок. Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошел путь из самых низов и сейчас поймал кураж в «Миннесоте». Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошелся с партнерами по команде. Он получает удовольствие от хоккея, и могу пожелать ему только крепкого здоровья и удачи. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врожденному таланту», — цитирует Плющева RT.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 20 голами и 30 результативными передачами. В России Капризов играл за ЦСКА, «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».