Плющев: «Капризова можно назвать Ломоносовым от российского хоккея»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем «Миннесоты» Кирилле Капризове.
«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок. Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошел путь из самых низов и сейчас поймал кураж в «Миннесоте». Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошелся с партнерами по команде. Он получает удовольствие от хоккея, и могу пожелать ему только крепкого здоровья и удачи. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врожденному таланту», — цитирует Плющева RT.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых отметился 20 голами и 30 результативными передачами. В России Капризов играл за ЦСКА, «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|15.02
|03:30
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 5
|15.02
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|1 : 0
|15.02
|05:30
|
Аризона – Миннесота
|1 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2