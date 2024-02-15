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Сегодня, 16:45

Кучеров вошел в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic

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Сайт The Athletic опубликовал свой список претендентов на награду самому ценному игру регулярного сезона НХЛ.

Возглавил список капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Среди россиян место в рейтинге нашлось только Никите Кучерову. Форвард «Тампы» занимает пятое место.

В текущем сезоне НХЛ Кучеров набрал 90 (34+56) очков за 53 матча. Форвард является лучшим бомбардиром лиги и опережает ближайшего преследователя Нэйтана Маккиннона на 3 очка.

Полная десятка претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»).

3. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

4. Остон Мэттьюс («Торонто»).

5. Никита Кучеров («Тампа»).

6. Сэм Райнхарт («Флорида»).

7. Ноа Добсон («Айлендерс»).

8. Давид Пастрняк («Бостон»).

9. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

10. Якоб Маркстрем («Калгари»).

Никита Кучеров
НХЛ
4
3
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«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
Результаты / календарь
31.01
1.02
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19.02
20.02
15.02 03:30
Питтсбург – Флорида
 2 : 5
15.02 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 1 : 0
15.02 05:30
Аризона – Миннесота
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 53 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
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