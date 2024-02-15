Кучеров вошел в пятерку претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
Сайт The Athletic опубликовал свой список претендентов на награду самому ценному игру регулярного сезона НХЛ.
Возглавил список капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Среди россиян место в рейтинге нашлось только Никите Кучерову. Форвард «Тампы» занимает пятое место.
В текущем сезоне НХЛ Кучеров набрал 90 (34+56) очков за 53 матча. Форвард является лучшим бомбардиром лиги и опережает ближайшего преследователя Нэйтана Маккиннона на 3 очка.
Полная десятка претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»).
3. Куинн Хьюз («Ванкувер»).
4. Остон Мэттьюс («Торонто»).
5. Никита Кучеров («Тампа»).
6. Сэм Райнхарт («Флорида»).
7. Ноа Добсон («Айлендерс»).
8. Давид Пастрняк («Бостон»).
9. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
10. Якоб Маркстрем («Калгари»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|15.02
|03:30
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 5
|15.02
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|1 : 0
|15.02
|05:30
|
Аризона – Миннесота
|1 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2