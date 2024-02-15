Капризов стал первым российским игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырех сезонах подряд

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче НХЛ с «Аризоной» (3:1).

Форвард довел количество своих очков в текущем сезоне до 50 (20+30) в 46 матчах. Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырех сезонах подряд.

Ранее в истории клуба четверо хоккеистов набирали минимум 50 очков в четырех и более сезонах. Помимо Капризова, это удалось сделать Заку Паризе (4 сезона), Мариану Габорику (5) и Микко Койву (7).

«Миннесота» (55 очков) поднялась на 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Аризона» (50) потерпела седьмое поражение подряд и идет 13-й на «Западе».