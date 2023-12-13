Владелец «Вашингтона» объявил о планах по строительству нового стадиона

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис подтвердил, что власти штата Вирджиния одобрили выделение земли под строительство новой арены.

«Возможность расшириться на 70 акров в Вирджинии, по соседству с ведущими новаторами отрасли и прекрасным партнером, позволит нам развивать творческий потенциал и добиваться передовых результатов нового поколения. Спорт является объединяющей силой в нашем сообществе, и мы работаем над тем, чтобы создать прочное наследие для нескольких поколений. Благодаря государственно-частному партнерству с Содружеством Вирджинии, городом Александрия и компанией JBG SMITH мы ожидаем еще более динамичного будущего», — приводит слова Леонсиса пресс-служба компании Monumental Sports.

Ранее сообщалось, что новая арена для клубов НХЛ, НБА и женской НБА будет построена в городе Александрия, в 15 километрах от действующего домашнего стадиона клубов Capital One Arena.

«Кэпиталз» и «Уизардс» выступают на Capital One Arena с 1997 года, клуб женской НБА «Вашингтон Мистикс» — с 1998 года.