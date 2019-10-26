Виталий Кравцов: «Видимо, в АХЛ я не показывал должного рвения, которое тренеры от меня ждали»

Нападающий Виталий Кравцов, вернувшийся из «Рейнджерс» в «Трактор», в интервью «СЭ» рассказал о причинах такого решения.

— В первом матче за «Хартфорд» вы провели 5 минут, во втором — сели на лавку в середине игры и уже не выходили. Обычно, когда перспективного хоккеиста отдают в фарм-клуб, то дают ему игровое время. Это видно хотя бы на примере Егора Коршкова в «Торонто». Однако у вас случилась другая ситуация.

— После первой игры мне сказали, что игровое время нужно заслужить через работу на тренировках и игры. Еще сказали, что у меня не поднимался пульс.

— Почему же он не поднимался?

— Посмотрели статистику по пульсометру. Мы с ним всегда катаемся на тренировках. Я сказал, что у меня всегда пульс был заниженный. Что многие могут крутить велотренажер на 180 ударах в минуту, а мне очень тяжело подняться до этой отметки, всегда крутил на 160. Это мелочи, на которые жаловаться нет смысла. Видимо, я не показывал должного рвения, которое тренеры от меня ждали. Оправдываться перед кем-то сейчас тоже неправильно. (Алексей Шевченко)

«Не стал просить Панарина, чтобы он помог попасть в «Рейнджерс». Я — за честный спорт»