Фридзон: «С Овечкиным мы близки, почти как родственники. Надеюсь, что скоро он превзойдет достижение Гретцки»

Атакующий защитник «Автодора» Виталий Фридзон рассказал о дружбе с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«С Сашей Овечкиным мы вообще очень близки, почти как родственники. Когда он в Москве, мы все свободное время проводим вместе. Я очень люблю его, его семью, детей. Надеюсь, уже в следующем сезоне Ови превзойдет достижение Гретцки», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

38-летний Овечкин сыграл 1399 матчей, в которых забросил 838 шайб. От достижения Уэйна Гретцки российского нападающего отделяет 56 голов.

В нынешнем сезоне НХЛ капитан «Вашингтона» набрал 42 (16+26) очка.

«Столичные» занимают 9-е место в Восточной конференции, набрав 60 очков в 55 играх.