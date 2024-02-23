Павелски стал вторым игроком «Далласа» с 20 голами за сезон в возрасте 39 лет и более

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забросил шайбу в матче с «Оттавой» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для 39-летнего форварда 20-м в этом сезоне.

Павелски стал вторым игроком в истории «Старз», который забросил 20 и более шайб за сезон в возрасте 39 лет и старше. Нападающий присоединился к Дину Прентайсу (дважды — в 1972-1973 годах).

Павелски в этом сезоне провел 58 матчей и набрал 48 (20+28) очков.