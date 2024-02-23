Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Айлендерс» (4:0) в матче регулярного сезона НХЛ. Российский форвард в этой встрече оформил хет-трик.

«Важно лишь только то, что мы набрали два очка. Забить может любой. Прежде всего это хорошо для уверенности в себе, ведь в конце концов это все те же два очка», — приводит слова Бучневича пресс-служба НХЛ

В сезоне-2023/24 Бучневич сыграл 54 матча, в которых набрал 46 (22+24) очков.

«Сент-Луис» занимает 8-е место в Западной конференции НХЛ, набрав 62 очка в 56 играх.