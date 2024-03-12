«Бостон» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» на выезде победил «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 65 матчах.

«Бостон» идет вторым на «Востоке» с 91 очком в 67 играх.