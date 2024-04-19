«Виннипег» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Виннипег» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Для обеих команд это была последняя игра регулярки.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Автором победной шайбы стал российский нападающий Никита Чибриков, который провел дебютную встречу в НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте