Чибриков признан первой звездой матча «Виннипег» — «Ванкувер»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Виннипег» — «Ванкувер» (4:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский форвард Никита Чибриков, который стал автором победной шайбы. Для 21-летнего россиянина эта встреча дыла дебютной в НХЛ.

Брэд Ламбер, сделавший голевую передачу в своей дебютной встрече. Замкнул тройку Коул Перфетти, оформивший дубль.