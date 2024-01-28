«Виннипег» — «Торонто»: видеообзор матча

«Торонто» на выезде обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Защитник гостей Морган Райлли и форвард «Мэйпл Лифс» Митч Марнер сделали по две результативные передачи. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 24 из 26 бросков.

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