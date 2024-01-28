Свечков забросил 12-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Чикаго Вулвз» со счетом 5:0.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков забросил шайбу, нападающий Егор Афанасьев отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 20-летний Свечков провел 38 матчей в АХЛ, в которых набрал 26 (12+14) очков. У 22-летнего Афанасьева 37 (19+18) очков в 38 матчах.