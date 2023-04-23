«Виннипег» перевел матч с «Вегасом» в овертайм, забив за 22 секунды до сирены

«Виннипег» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вегасом».

За 22 секунды до конца третьего периода при счете 3:4 форвард «Джетс» Адам Лаури забросил шайбу и перевел матч в овертайм.

При этом «Вегас» к 42-й минуте вел со счетом 4:1. Счет в серии 1-1.