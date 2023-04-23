Фиала может сыграть в четвертом матче серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала может принять участие в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (2-1 в серии).

26-летний швейцарец пропустил первые три игры серии из-за травмы нижней части тела, однако провел участие в утренней тренировке «Кингз». Также форвард пропустил 13 из 16 последних игр регулярного чемпионата.

В текущем сезоне Фиала провел 69 матчей в НХЛ, в которых набрал 72 (23+49) очка.