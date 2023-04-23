Фиала может сыграть в четвертом матче серии с «Эдмонтоном»
Форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала может принять участие в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (2-1 в серии).
26-летний швейцарец пропустил первые три игры серии из-за травмы нижней части тела, однако провел участие в утренней тренировке «Кингз». Также форвард пропустил 13 из 16 последних игр регулярного чемпионата.
В текущем сезоне Фиала провел 69 матчей в НХЛ, в которых набрал 72 (23+49) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|1 - 1
|
Вегас - Виннипег
|1 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|1 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|2 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|2 - 1
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27.04
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|23.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|23.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|- : -
|23.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|23.04
|22:30
|
Флорида – Бостон
|- : -
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