«Виннипег» проиграл «Лос-Анджелесу». Наместников набрал 1 очко
«Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
В единственном голе «Джетс» поучаствовал российский нападающий Владислав Наместников, отметившись голевой передачей.
«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет 13-м — 2 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Дюбуа — 1 (Копитар, Фиала), 31:01 — 0:1. Мур — 2 (Дано, Калиев), 36:19 — 0:2. Калиев — 1 (Мур, Дано), 42:51 — 0:3. Мур — 3 (Андерсон), 54:31 — 0:4. Дано — 1 (бол.), 56:32 — 0:5. Шайфли — 3 (Демело, Наместников), 58:44 — 1:5.
Вратари: Хеллибак — Тэлбот.
Штраф: 29 — 17.
Броски: 27 (14+4+9) — 29 (9+12+8).
Наши: Наместников (16.19/1/-1) — Гавриков (21.30/2/+1).
18 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 11226 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|3
|Филадельфия
|3
|2
|1
|4
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|6
|Айлендерс
|1
|1
|0
|2
|7
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|3
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Флорида
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|2
|1
|1
|3
|5
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|6
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|7
|Аризона
|2
|1
|1
|2
|8
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|3
|2
|1
|4
|3
|Калгари
|3
|1
|2
|3
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|7
|Сиэтл
|3
|0
|3
|1
|8
|Эдмонтон
|2
|0
|2
|0
|18.10
|01:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
|02:30
|
Айлендерс – Аризона
|1 : 0
|18.10
|02:30
|
Баффало – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|18.10
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 6
|18.10
|03:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 5
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|18.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Каролина
|- : -
|18.10
|05:30
|
Вегас – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Вильям Нюландер
Торонто
|3
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Брэндон Хагель
Тампа-Бэй
|4
|4
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|3
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92