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«Виннипег» проиграл «Лос-Анджелесу». Наместников набрал 1 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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18 октября. «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:5.
Фото USA Today Sports

«Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

В единственном голе «Джетс» поучаствовал российский нападающий Владислав Наместников, отметившись голевой передачей.

«Лос-Анджелес» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 9-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет 13-м — 2 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

Голы: Дюбуа — 1 (Копитар, Фиала), 31:01 — 0:1. Мур — 2 (Дано, Калиев), 36:19 — 0:2. Калиев — 1 (Мур, Дано), 42:51 — 0:3. Мур — 3 (Андерсон), 54:31 — 0:4. Дано — 1 (бол.), 56:32 — 0:5. Шайфли — 3 (Демело, Наместников), 58:44 — 1:5.

Вратари: Хеллибак — Тэлбот.

Штраф: 29 — 17.

Броски: 27 (14+4+9) — 29 (9+12+8).

Наши: Наместников (16.19/1/-1) — Гавриков (21.30/2/+1).

18 октября. Виннипег. Canada Life Centre. 11226 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Наместников
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Лос-Анджелес Кингз
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