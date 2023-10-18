«Баффало» в овертайме обыграл «Тампу»

«Баффало» переиграл «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Встреча прошла на льду «КиБанк Центра» в Баффало.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Дилан Козенс.

«Баффало» одержал первую победу в сезоне и идет на последнем месте в Восточной конференции (2 очка). «Тампа» — 12-я (3 очка).