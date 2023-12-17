«Айлендерс» уступили «Монреалю», Варламов отразил 36 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступили «Монреалю» со счетом 3:5.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще одна шайба на счету Бо Хорвата, вратарь Семен Варламов отразил 36 бросков из 40. У «Канадиенс» дубль оформил Джош Андерсон, еще по голу забили Йоэль Армиа, Коул Кофилд и Кристиан Дворак.

После этого матча «Айлендерс» с 36 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 30 очками — на 12-й строчке.