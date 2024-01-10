«Виннипег» всухую разгромил «Коламбус», Тарасов пропустил пять шайб
«Виннипег» дома разгромил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.
У хозяев дважды забросил Кол Перфетти, по одной шайбе у Габриэля Виларди, Бренден Диллон и Джош Моррисси.
Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 13 из 18 бросков.
«Виннипег» одержал седьмую победу подряд и вышел на первое место в таблице Западной конференции НХЛ с 58 очками в 40 матчах.
«Коламбус» идет на 15-й строчке Востока с 35 очками в 42 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Коламбус» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Диллон — 6 (Элерс, Шайфли), 3:12 — 1:0. Перфетти — 13 (Самберг, Шмидт), 30:50 — 2:0. Моррисси — 7 (Лаури), 34:03 — 3:0. Перфетти — 14, 43:34 — 4:0. Виларди — 9 (бол., Лаури, Перфетти), 49:29 — 5:0.
Вратари: Хеллибак — Тарасов.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 23 (5+9+9) — 29 (8+9+12).
Наши: Наместников (18.24/1/+2) — Воронков (12.28/2/0), Марченко (15.38/3/-1), Проворов (19.49/2/0), Чинахов (16.07/1/-1).
10 января. Виннипег. Canada Life Centre. 12512 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|5
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|1 : 5
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|5 : 0
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|3 : 5
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41