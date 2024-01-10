«Флорида» одержала 8-ю победу подряд, обыграв «Сент-Луис»
«Флорида» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пантерз» одержали восьмую победу подряд.
Российский защитник Дмитрий Куликов поучаствовал в пятой шайбе гостей, сделав результативный пас. Для него это 10-я голевая передача в сезоне.
«Флорида» набрала 54 очка и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 41 очко.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Флорида» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Шенн — 9 (Нейберс, Саад), 3:24 — 1:0. Стенлунд — 8 (Гаджович, Локвуд), 15:56 — 1:1. Райнхарт — 29 (бол., Ткачак, Барков), 21:11 — 1:2. Ткачак — 9 (Верхэге), 42:18 — 1:3. Ткачак — 10 (Форслинг, Лунделл), 45:57 — 1:4. Ткачак — 11 (п.в., Куликов), 59:03 — 1:5.
Вратари: Хофер — Столарз.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 30 (9+9+12) — 31 (11+8+12).
Наши: Бучневич (22.46/2/-1), Торопченко (8.09/0/0) — Куликов (16.27/1/+1).
10 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей
|Столичный дивизион
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|В
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|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
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|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
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|38
|19
|19
|44
|7
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|20
|19
|44
|8
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|13
|29
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|5
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|1 : 5
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|5 : 0
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|3 : 5
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41