«Баффало» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Сиэтл» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сиэтл» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 43 очками в 40 матчах.

«Баффало» идет на 14-й строчке Востока с 38 очками в 41 игре.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте