«Коламбус» на выезде обыграл «Виннипег», у Гаврикова результативная передача
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.
В составе «Блю Джэкетс» ассистентский хет-трик оформил Джонни Гудро, дубль оформил Патрик Лайне, еще по голу забили Густав Нюквист и Эрик Гудбрансон, у Владислава Гаврикова ассист. «Джетс» ответили точным броском Пьера-Люки Дюбуа.
После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Виннипег» с 29 очками — на пятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Коламбус» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
Голы: Лайне — 3 (Годро), 6:48 — 0:1. Гудбрэнсон — 1 (Рословик, Джонсон), 10:42 — 0:2. Лайне — 4 (Дженнер, Годро), 23:19 — 0:3. Нюквист — 4 (Годро, Гавриков), 32:21 — 0:4. Дюбуа — 11 (бол., Уилер, Моррисси), 55:30 — 1:4.
Вратари: Риттих (54:11 — 55:30, 55:37 — 59:27) — Корписало.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 38 (11+14+13) — 26 (11+10+5).
Наши: — - Гавриков (23.43/3/+1), Чинахов (13.01/2/0).
3 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13240 зрителей.
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|10
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|1
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|14
|10
|32
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|14
|8
|29
|3
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|8
|27
|4
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|12
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|26
|5
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|11
|11
|24
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|23
|11
|12
|22
|7
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|7
|14
|17
|8
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|22
|6
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|16
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|И
|В
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|17
|8
|35
|2
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|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
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|24
|13
|11
|26
|5
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|10
|13
|23
|6
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|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 3 ОТ
|3.12
|03:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|1 : 4
|3.12
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|1 : 4
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
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|17
|2.18