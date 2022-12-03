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Сегодня, 06:42

«Коламбус» на выезде обыграл «Виннипег», у Гаврикова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Блю Джэкетс» ассистентский хет-трик оформил Джонни Гудро, дубль оформил Патрик Лайне, еще по голу забили Густав Нюквист и Эрик Гудбрансон, у Владислава Гаврикова ассист. «Джетс» ответили точным броском Пьера-Люки Дюбуа.

После этого матча «Коламбус» с 18 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Виннипег» с 29 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Лайне — 3 (Годро), 6:48 — 0:1. Гудбрэнсон — 1 (Рословик, Джонсон), 10:42 — 0:2. Лайне — 4 (Дженнер, Годро), 23:19 — 0:3. Нюквист — 4 (Годро, Гавриков), 32:21 — 0:4. Дюбуа — 11 (бол., Уилер, Моррисси), 55:30 — 1:4.

Вратари: Риттих (54:11 — 55:30, 55:37 — 59:27) — Корписало.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (11+14+13) — 26 (11+10+5).

Наши: — - Гавриков (23.43/3/+1), Чинахов (13.01/2/0).

3 декабря. Виннипег. Canada Life Centre. 13240 зрителей.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 25 11 14 27
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7 Филадельфия 24 8 16 21
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1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
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4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
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7 Баффало 24 10 14 21
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Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 22 14 8 29
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4 Нэшвилл 23 12 11 26
5 Миннесота 22 11 11 24
6 Сент-Луис 23 11 12 22
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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И Г
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