«Рейнджерс» сыграют с «Оттавой», «Айлендерс» встретятся с «Нэшвиллом» в НХЛ

В ночь 3 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей НХЛ 3 декабря, пятница (время начала — московское):

03.00. «Рейнджерс» — «Оттава»

03.30. «Айлендерс» — «Нэшвилл»

04.00. «Виннипег» — «Коламбус»

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