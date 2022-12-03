«Нэшвилл» обыграл «Айлендерс», Сорокин совершил 19 сэйвов из 21
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Айлендерс» в мате регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе «Предаторз» отличились Филип Форсберг, Роман Йоси, Мэтт Дюшен и Микаео Гранлуд. Вратарь «Нешвилла» Кевин Ланкинен совершил 49 сэйвов после 50 бросков.
У «Нью-Йорка» шайба на счету Мэттью Барзала. Вратарь «Айлендерс» совершил 19 сэйвов после 21 броска.
«Нэшвилл» с 26 очками поднялся на 7-ю строчку Запада. «Айлендерс» с 30 очками на 5-м месте Востока.
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«Айлендерс» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Форсберг — 8 (бол., Дюшен, Йоси), 14:18 — 0:1. Йоси — 6 (бол., Форсберг, Дюшен), 28:22 — 0:2. Барзал — 3 (бол., Нельсон), 51:06 — 1:2. Дюшен — 6 (п.в.), 58:47 — 1:3. Гранлунд — 4 (п.в.), 59:23 — 1:4.
Вратари: Сорокин (58:32 — 58:47, 58:52 — 59:23) — Ланкинен.
Штраф: 11 — 13.
Броски: 50 (9+18+23) — 23 (7+9+7).
Наши: Романов (14.43/2/0) — Тренин (13.59/0/0).
3 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|25
|11
|14
|27
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|24
|11
|13
|26
|6
|Монреаль
|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|23
|9
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
|6
|18
|14
|3.12
|03:00
|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 3 ОТ
|3.12
|03:30
|
Айлендерс – Нэшвилл
|1 : 4
|3.12
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|3.12
|22:00
|
Миннесота – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18