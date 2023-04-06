Два очка Задорова помогли «Калгари» победить «Виннипег»

«Калгари» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у него 18 (11+7) очков.

«Калгари» набрал 89 очков и сравнялся с «Виннипег». Команды занимают 9-е и 8-е места в Западной конференции соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Коннор — 31 (бол., Элерс, Дюбуа), 11:42 — 1:0. Манджапане — 17 (Баклунд), 26:06 — 1:1. Дуэр — 7 (Льюис, Задоров), 44:08 — 1:2. Задоров — 11 (Юбердо, Манджапане), 50:40 — 1:3.

Вратари: Хеллибак (58:50) — Маркстрем.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 35 (9+12+14) — 35 (7+13+15).

?Наши: Наместников (12.22/3/-1) — Задоров (16.04/4/+2).

6 апреля. Виннипег. Canada Life Centre.