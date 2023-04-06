Задоров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Калгари» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». Счет стал 3:1.

В середине третьего периода голом отметился российский защитник «Флэймз» Никита Задоров. Ранее в этой встрече он также сделал голевую передачу. Теперь у него 18 (11+7) очков в сезоне.

В начале второго периода Задоров забросил шайбу, но гол был отменен после челленджа тренера.