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3 очка Евгения Свечникова помогли «Виннипег» переиграть «Эдмонтон»

05:47
30 сентября. «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:1. Фото Twitter
30 сентября. «Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:1. Фото Twitter
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«Виннипег» выиграл у «Эдмонтона» в контрольном матче НХЛ — 5:1.

В составе победителей российский нападающий Евгений Свечников забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Российский голкипер «Ойлерз» Илья Коновалов сыграл 32 минуты 14 секунд и отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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