3 очка Евгения Свечникова помогли «Виннипег» переиграть «Эдмонтон»
05:47
«Виннипег» выиграл у «Эдмонтона» в контрольном матче НХЛ — 5:1.
В составе победителей российский нападающий Евгений Свечников забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
Российский голкипер «Ойлерз» Илья Коновалов сыграл 32 минуты 14 секунд и отразил 16 из 19 бросков по своим воротам.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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