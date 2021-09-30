Радулов забросил шайбу в проигранном матче «Далласа» против «Флориды»
05:58
«Даллас» в серии буллитов проиграл «Флориде» в контрольном матче НХЛ — 3:4 Б. За основное время команды обменялись тремя голами.
Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил одну шайбу.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
Читайте также
Финские власти превратили матч КХЛ в фарс. 18-летнего форварда пришлось ставить вратарем, а тренер был разъярен
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю