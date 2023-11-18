«Виннипег» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на своем льду переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голами у «Джетс» отметились Николай Элерс, Кол Перфетти и Мейсон Аплтон. В составе «Сэйбрз» шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка и Алекс Тух.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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