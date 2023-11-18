Гурьянов забросил четвертую шайбу в матче за фарм-клуб «Нэшвилла», у Афанасьева и Свечков по две передачи

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Рокфорд» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» Денис Гурьянов забросил шайбу, у нападающих Егора Афанасьева и Федора Свечкова по две результативные передачи.

В текущем сезоне 26-летний Гурьянов провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 11 (4+7) очков. У 22-летнего Афанасьева 8 (6+2) очков в 11 играх, у 20-летнего Свечкова — 8 (3+5) очков в 11 матчах сезона.