Великодушный поступок русской звезды НХЛ. Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов на зарплату сотрудникам «Флориды»
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на компенсацию временным работникам домашней арены «Пантерз», которые пока не могут выполнять свои обязанности, так как сезон в НХЛ приостановлен, сообщает в Twitter журналист Джордж Ричардс.
#FlaPanthers goalie Sergei Bobrovsky is going to donate $ 100,000 to make sure all part-time staff who work at BB&T Center get paid during this hiatus. His teammates will match that $ 100,000 with ownership putting in whatever else is needed. pic.twitter.com/SKNSrjrecO— George Richards (@GeorgeRichards) March 13, 2020
Остальные игроки «Пантер» также соберут 100 тысяч. Еще какую-то сумму внесет руководство клуба.
Напомним, что прошедшим летом россиянин подписал с «Флоридой» контракт до конца сезона-2025/26 с ежегодным окладом в 10 миллионов долларов.