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Великодушный поступок русской звезды НХЛ. Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов на зарплату сотрудникам «Флориды»

13 марта 2020, 23:42
Сергей Бобровский. Фото Instagram.
Сергей Бобровский. Фото Instagram.
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пожертвует 100 тысяч долларов. Эти деньги пойдут на компенсацию временным работникам домашней арены «Пантерз», которые пока не могут выполнять свои обязанности, так как сезон в НХЛ приостановлен, сообщает в Twitter журналист Джордж Ричардс.

Остальные игроки «Пантер» также соберут 100 тысяч. Еще какую-то сумму внесет руководство клуба.

Напомним, что прошедшим летом россиянин подписал с «Флоридой» контракт до конца сезона-2025/26 с ежегодным окладом в 10 миллионов долларов.

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