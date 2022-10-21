Дубль Айкела принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, еще по голу забили Уильям Карлссон, Чендлер Стивенссон и Джонатан Маршессо. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и Нил Пионк.

После этого матча «Вегас» с 8 очками занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 4 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы: Айкел — 2 (Смит, Пьетранджело), 4:23 — 1:0. Карлссон — 2 (Амадио, Маршессо), 6:11 — 2:0. Стивенсон — 1 (Теодор), 10:07 — 3:0. Айкел — 3, 15:17 — 4:0. Дюбуа — 1 (Пионк, Перфетти), 27:23 — 4:1. Пионк — 3 (Моррисси, Лаури), 50:34 — 4:2. Маршессо — 4 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:38 — 5:2.

Вратари: Хилл (59:52) — Риттих (54:35 — 54:47, 56:05 — 56:42, 57:08 — 59:38).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (13+10+9) — 28 (7+10+11).

Наши: — .

21 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17777 зрителей.