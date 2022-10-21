Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:28

Дубль Айкела принес «Вегасу» победу над «Виннипегом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Голден Найтс» дубль оформил Джек Айкел, еще по голу забили Уильям Карлссон, Чендлер Стивенссон и Джонатан Маршессо. У «Джетс» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа и Нил Пионк.

После этого матча «Вегас» с 8 очками занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 4 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)

Голы: Айкел — 2 (Смит, Пьетранджело), 4:23 — 1:0. Карлссон — 2 (Амадио, Маршессо), 6:11 — 2:0. Стивенсон — 1 (Теодор), 10:07 — 3:0. Айкел — 3, 15:17 — 4:0. Дюбуа — 1 (Пионк, Перфетти), 27:23 — 4:1. Пионк — 3 (Моррисси, Лаури), 50:34 — 4:2. Маршессо — 4 (п.в., Карлссон, Пьетранджело), 59:38 — 5:2.

Вратари: Хилл (59:52) — Риттих (54:35 — 54:47, 56:05 — 56:42, 57:08 — 59:38).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 32 (13+10+9) — 28 (7+10+11).

Наши: — .

21 октября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17777 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
Федотов и Абаскаль получили дисквалификации: «Достали из видео все»
Дуэль Махачев — Оливейра: «Это его счастье, что Хабиб завершил карьеру»
Маск назвал «самый вероятный исход» при разрешении украинского кризиса
Разведывательный дрон заснял драку украинских боевиков на передовой
Путин опробовал российскую снайперскую винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Калгари» уступил «Баффало», у Задорова первый гол в сезоне

НХЛ, 21 октября: «Вашингтон» проиграл «Оттаве», «Эдмонтон» победил «Каролину» и другие матчи
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 4 3 1 7
2 Рейнджерс 5 3 2 7
3 Каролина 4 3 1 6
4 Филадельфия 4 3 1 6
5 Нью-Джерси 4 2 2 4
6 Айлендерс 4 2 2 4
7 Вашингтон 5 2 3 4
8 Коламбус 5 2 3 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 5 4 1 8
2 Флорида 4 3 1 6
3 Баффало 4 3 1 6
4 Монреаль 5 3 2 6
5 Торонто 5 3 2 6
6 Детройт 3 2 1 5
7 Оттава 4 2 2 4
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 3 1 7
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 6 2 4 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 4 2 2 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Миннесота 4 1 3 2
8 Аризона 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 4 1 8
2 Калгари 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 6 3 3 6
4 Эдмонтон 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 4
6 Анахайм 5 1 4 3
7 Ванкувер 5 0 5 2
8 Сан-Хосе 6 1 5 2
Результаты / календарь
7.10
8.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 02:00
Бостон – Анахайм
 2 : 1 Б
21.10 02:00
Коламбус – Нэшвилл
 5 : 3
21.10 02:00
Монреаль – Аризона
 6 : 2
21.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 5 : 2
21.10 02:00
Питтсбург – Лос-Анджелес
 6 : 1
21.10 02:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
21.10 02:00
Торонто – Даллас
 3 : 2 ОТ
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 1 : 4
21.10 03:00
Миннесота – Ванкувер
 4 : 3 ОТ
21.10 04:00
Калгари – Баффало
 3 : 6
21.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 6 : 4
21.10 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 5 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 4 10
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 4 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

4 5
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1.00
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости