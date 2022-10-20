НХЛ, 21 октября: «Вашингтон» отправится в гости к «Оттаве», «Эдмонтон» — «Каролина» и другие матчи
В ночь на пятницу, 21 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина в гостях сыграет с «Оттавой» и другие встречи.
Следить за видео голами и других интересных игровых действий в матчах НХЛ можно в Telegram-канале отдела хоккея «СЭ» Хоккейный.
Расписание и результаты матчей регулярки НХЛ 21 октября (время — московское):
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат 21 октября
02.00. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»
02.00. «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»
02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»
03.00. «Миннесота» — «Ванкувер»
04.00. «Эдмонтон» — «Каролина»
Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|20.10
|02:30
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3
|20.10
|03:00
|
Колорадо – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|5
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00