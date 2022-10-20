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Сегодня, 23:00

НХЛ, 21 октября: «Вашингтон» отправится в гости к «Оттаве», «Эдмонтон» — «Каролина» и другие матчи

«Вашингтон» отправится в гости к «Оттаве», «Эдмонтон» сыграет с «Каролиной» в матчах НХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин с партнерами по «Вашингтону».
Фото USA Today Sports

В ночь на пятницу, 21 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина в гостях сыграет с «Оттавой» и другие встречи.

Следить за видео голами и других интересных игровых действий в матчах НХЛ можно в Telegram-канале отдела хоккея «СЭ» Хоккейный.

Расписание и результаты матчей регулярки НХЛ 21 октября (время — московское):

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат 21 октября

02.00. «Бостон» — «Анахайм»

02.00. «Коламбус» — «Нэшвилл»

02.00. «Монреаль» — «Аризона»

02.00. «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»

02.00. «Оттава» — «Вашингтон»

02.00. «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»

02.00. «Торонто» — «Даллас»

02.30. «Айлендерс» — «Нью-Джерси»

03.00. «Миннесота» — «Ванкувер»

04.00. «Эдмонтон» — «Каролина»

04.00. «Калгари» — «Баффало»

05.00. «Вегас» — «Виннипег»

Расписание всех матчей регулярного чемпионата НХЛ — по этой ссылке.

Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 3 3 0 6
2 Рейнджерс 4 3 1 6
3 Филадельфия 4 3 1 6
4 Питтсбург 3 2 1 5
5 Айлендерс 3 2 1 4
6 Вашингтон 4 2 2 4
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Коламбус 4 1 3 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 4 3 1 6
2 Флорида 4 3 1 6
3 Детройт 3 2 1 5
4 Баффало 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Оттава 3 1 2 2
8 Тампа-Бэй 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 3 3 0 6
2 Колорадо 4 2 2 5
3 Нэшвилл 5 2 3 5
4 Сент-Луис 2 2 0 4
5 Виннипег 3 2 1 4
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 3 3 0 6
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 5 3 2 6
4 Сиэтл 5 1 4 4
5 Эдмонтон 3 1 2 2
6 Анахайм 4 1 3 2
7 Ванкувер 4 0 4 1
8 Сан-Хосе 5 0 5 0
Результаты / календарь
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20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 02:30
Флорида – Филадельфия
 4 : 3
20.10 03:00
Колорадо – Виннипег
 3 : 4 ОТ
20.10 05:00
Сиэтл – Сент-Луис
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 4 10
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 4 9
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 8
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 4 6
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 4 5
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 5 4
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 2 1.00
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
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