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Сегодня, 07:08

«Калгари» уступил «Баффало», у Задорова первый гол в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
21 октября. «Калгари» — «Баффало» (3:6).
Фото USA Today Sports

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Баффало» со счетом 3:6.

В составе «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Тревор Льюис и Никита Задоров, набравший первое очко в сезоне. У «Сэйбрз» хет-трик оформил Алекс Так, еще по голу забили Дилан Козенс, Расмус Далин и Кейси Миттельштадт, у Винса Хинострозы ассистентский хет-трик.

«Калгари» потерпел первое поражение в сезоне и с 6 очками расположился на третьем месте в Западной конференции, «Баффало» с 6 очками — на седьмой строчке Востока.

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«Калгари» — «Баффало» — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Голы: Манджапане — 2 (Кадри, Дюбе), 4:21 — 1:0. Козенс — 1 (Брайсон, Хиностроза), 6:34 — 1:1. Далин — 4 (Петерка, Хиностроза), 10:49 — 1:2. Миттельштадт — 1 (мен., Хиностроза, Пауэр), 13:10 — 1:3. Так — 3 (Пауэр, Брайсон), 20:46 — 1:4. Льюис — 1 (Юбердо, Стоун), 39:57 — 2:4. Задоров — 1 (Андерссон, Тоффоли), 41:09 — 3:4. Так — 4 (бол., Томпсон, Миттельштадт), 45:41 — 3:5. Так — 5 (п.в., Козенс, Гиргенсонс), 58:35 — 3:6.

Вратари: Маркстрем (Владарж, 20:00, 55:20 — 55:44, 57:57 — 58:35) — Комри.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 43 (16+10+17) — 32 (12+14+6).

Наши: Задоров (21.23/2/-1) — -.

21 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17080 зрителей.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Калгари Флэймз
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2 Флорида 4 3 1 6
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