«Вегас» — «Ванкувер»: видеоообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Ванкуверу» со счетом 1:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вегас» потерпел четвертое поражение подряд и с 73 очками расположился на восьмом месте в Западной конференции, «Ванкувер» с 89 очками — на первой строчке.